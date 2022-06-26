نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 بوابة تقديم الوظائف الحكومية jobs.coao.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022 المتخصص من قبل الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية، وذلك لقبول طلبات المعلمين المتقدمين في مسابقة تعيين 30 الف معلم 2022، علما بأن الرابط الوحيد الرسمي المخصص لذلك هو رابط بوابة تقديم الوظائف الحكومية jobs.coao.gov.eg، وسوف نكشف لكم من خلال التقرير المقدم من موقع ثقفني، الميعاد الرسمي لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، كذلك نوضح التخصصات التي أعلنت الوزارة البحث عنها بشكل خاص، بالإضافة إلي أهم محاور الأسئلة المحددة من الوزارة للتأهل من أجل القبول، واخيرا نكشف لكم عن آخر ما تعلن وزارة التربية والتعليم حول المسابقة بتحديث التقرير بشكل مستمر.

رابط مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن رابط مسابقة التربية والتعليم 2022، سوف تنطلق عبر بوابة تقديم الوظائف الحكومية jobs.coao.gov.eg، وذلك بالاشراف والتنسيق بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طوال المسابقة.

موعد التقديم علي مسابقة تعيين 30 الف معلم 2022

تشهد الفترة بين 2 يوليو حتي 24 يوليو قبول طلبات التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم 2022، وقد أعلنت الوزارة أنة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سوف يتم قبول الطلبات عبر رابط بوابة الوظائف الحكومية، علما بأن المصدر الرسمي الإلكتروني الوحيد والفعال من قبل الوزارة، هذا ويمكنكم زيارة الموقع وتدوين البيانات وإلحاق الأوراق والملفات المطلوبة لضمان عمل الإجراءات اللازمة للتقديم.

محاور الأسئلة للقبول في مسابقة 30 الف معلم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الاحد 26 يونيو المحاور الأساسية التي يجب توفرها في المعلمين المتقدمين للمسابقة، ويمكنكم الاطلاع عليها الان، وذلك بعد إعلان المحاور الخمس في موتمر الوزارة اليوم

محور الكفاءة السلوكية والجدارات، وهي شاملة لكل الأجهزة في الدولة.

الكفاءة اللغوية، حيث يتم اختبار المتقدم في اللغة العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأجنبية، ويتوجب إن يكن علي علم بها جيدا.

المحور الثالث هو المعرفة التكنولوجيا

الكفايات التخصصية، والتي تشمل التخصصات المختلفة للمتقدمين.

اخيرا المحور الخاص بالكفاءات التربوية التي يجب توفرها في المعلم.

شروط التقديم في مسابقة 30 الف معلم

إن يكن المتقدم مصري الجنسية.

الحد الادنى للتقدير العام للمتقدمين لا يقل عن جيد.

عمر المتقدم لا يزيد عن 35 عام.

اجتياز المتقدم كشف المخدرات، وكذلك النجاح بالتدريب الصحي والرياضي.

تقديم الأوراق وفق الرقم القومي، ولا يسمح الانتقال قبل مرور خمس سنوات.

سدد 22 جنية رسوم امتحانات.

في حالة وجود اي استفسار يمكنكم ترك تعليق في صندوق الوصف للاستفسار أسفل هذا التقرير.

المستندات المطلوبه لمسابقة التربية والتعليم 2022

هذا ونشير إلي أهم المستندات اللازمة عند التقديم في مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي تم التصريح بها اليوم في موتمر وزارة التربية والتعليم المخصص للاعلان عن أهم شروط المسابقة، هذا ونشير إلي أنة تم دراسة العجز والاحتياجات للاقسام العلمية والمواد الأساسية والفرعية والأنشطة، وسوف يتم الإعلان عن التخصصات المطلوبة خلال الساعات القادمة