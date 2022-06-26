حزب العدل يرحب بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:29 مساءً - رحب حزب العدل، بإعلان تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي شمل اختيار ممثلين من كافة الأطراف، وعبر بشكل حقيقي وجاد، عن التنوع السياسي للقوى الديمقراطية المصرية.

وإذ يثمن حزب العدل تلك الخطوة التي تأتي لتجيب على اللغط والتساؤلات المثارة خلال الفترة الماضية؛ فإننا نشيد بجهود المنسق العام للحوار الأستاذ ضياء رشوان، على مجهوداته للوصول لهذا التشكيل الجيد، ونؤكد على تطلعنا لبدء جلسات الحوار الوطني، باعتبار أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد نحو صياغة مستقبل هذا الوطن، بما يحقق مصلحة مصر والمصريين.