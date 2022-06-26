شريف وأفشة وطاهر فى تشكيل الأهلي الرسمى لمواجهة بيراميدز بكأس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 09:29 مساءً - أعلن سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، محمود وحيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف.

ويقود مباراة الأهلي وبيراميدز ، الحكم الروماني استفان كوفاكس ومعه ثلاثة من بلاده وهم : مارينسكو فاسيليم فلوري والروماني أرتين ميهاي أوفيديو وتشيفوليت أندريه فلورين وللفار كلاً من ، المجري بوغنار تاماس ومواطنه بيرك بالاز.

وتأهل بيراميدز لربع النهائي بعد تغلبه على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الاهلي بالفوز على أنبي بهدف نظيف في دور الـ16.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى وبيراميدز لمواجهة بتروجت فى دور نصف النهائى من نسخة كأس مصر الماضية، والفائز فى نصف النهائى سيواجه الزمالك فى نهائى البطولة بعدما أطاح بأسوان بهدفين مقابل هدف.