وزير التعليم: نعانى من عجز تاريخى فى أعداد الفصول والمعلمين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تواجه أزمة تاريخية تتعلق بعجز المعلمين والفصول، تراكمت على مدى سنوات بفعل الزيادة السكانية.





وأشار الوزير، إلى أنه كل عام يرتفع عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم بمقدار 800 ألف طفل، وهؤلاء يحتاجون مليارات الجنيهات لتوفير فصول ومعلمين لهم، فعلى سبيل المثال، هذا العدد من التلاميذ الجدد يحتاج 16 مليار جنيه لإنشاء الفصول التى تستوعبهم فقط، بخلاف المعلمين الذين يعملون فى هذه الفصول، وهذا مبلغ يفوق موازنة التعليم فى الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف وظيفة، أن تفكير الدولة فى حل أزمة عجز المعلمين خلال 5 سنوات فى شكل موجات، كل موجة تضم 30 ألف معلم، يعنى أنها تحل مشكلة تاريخية ومستقبلية فى عجز المعلمين، مشيراً إلى أن الوزارة حددت سن التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم، بـ35 عاماً كحد أقصى من موعد إعلان المسابقة، حتى تكوّن كوادر يقودون قطار التعليم خلال الـ25 عاماً المقبلة.

وأكد شوقى، أن الوزارة تبحث عن المعلمين الأكفاء الذين يمتلكون الفكر المختلف ويستوعبون نظام التعليم الجديد 2.0 الذى تم إطلاقه فى العام 2018/2019، خاصة أن المعلمين الذين تستهدفهم الوزارة هذا العام من خلال المسابقة، هم معلمو رياض الأطفال ومعلمو الفصول فقط، والمنوط بهم سد العجز من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم الإلكترونى لمسابقة الـ30 ألف معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على هذا الرابــــــــــــط، خلال الفترة بين 2 و4 يوليو المقبل.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.