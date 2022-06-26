وزير التعليم: مسابقة الـ30 ألف معلم مستقلة ولا علاقة لها بما سبقها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مسابقة الـ30 ألف معلم مستقلة، ولا علاقة لها بأى مسابقات جرى تنظيمها خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن كل من يريد التقدم للمسابقة الحالية يجب أن يكون مطابقا للشروط ويجتاز الاختبارات المؤهلة لوظيفة معلم مساعد.





جاء ذلك على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الأحد، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، لإعلان تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وأضاف الوزير، أن هذه المسابقة لا علاقة لها بمسابقة الـ36 ألف معلم التى عقدت قبل أعوام، وكانت تنص على أن العمل بنظام التعاقد المؤقت ولا يوجد فيها وعد بالتعيين، كذلك مسابقة الـ120 ألف معلم، التى كانت عبارة عن قاعدة بيانات تولت تنظيمها وزارة أخرى، وبالتالى لا يوجد أولوية لأى معلم عمل بموجب أى من هاتين المسابقتين، وعلى الجميع اجتياز الاختبارات: "ممكن بعد اجتياز الاختبارات يتم التفضيل بين معلم وآخر بناء على سنوات الخبرة، لكن قبل ذلك فالجميع سواء".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم الإلكترونى لمسابقة الـ30 ألف معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر هذا الرابـــــــــــــط، خلال الفترة بين 2 و24 يوليو المقبل.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.