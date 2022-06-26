طارق شوقى: منع نقل معلمى مسابقة الـ30 ألف قبل 5 سنوات من التعيين

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم رفض أى طلبات للنقل أو الانتداب للمعلمين الذين يقبلون بمسابقة الـ30 ألف معلم، قبل مرور 5 سنوات على التعيين.





جاء هذا على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى، الذى عقد اليوم الأحد، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، لإعلان تفاصيل مسابقة الـ30 ألف معلم.

وأوضح الوزير، أن الهدف من هذا الشرط، مواجهة التحايل الذى ينتهجه البعض للحصول على الوظائف، بأن ينقل محل إقامته لمحافظة تعانى من العجز فى تخصصه حتى ينجح بالاختبارات ويحصل على التعيين، ومن ثم يتقدم بطلب للنقل أو الانتداب لمحل إقامته الأصلية: "العقد شريعة المتعاقدين، ولن يتم قبول أى طلبات نقل أو انتداب لمدة 5 سنوات".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجهات أخرى بالدولة، حصرت عجز المعلمين فى كل محافظة، موضحا أن المسابقة ستجرى على مستوى المحافظات: "عندنا مسابقة عامة 30 ألف معلم، لكن تنفيذها هيكون على مستوى المحافظة فى كل تخصص، يعنى عندنا 27 مسابقة لاختيار معلمى رياض الأطفال، و27 مسابقة لاختيار معلمى الفصل، بإجمالى 54 مسابقة"، بحيث تستهدف كل محافظة المعلمين من أبنائها لسد العجز.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم الإلكترونى لمسابقة الـ30 ألف معلم، في تخصصات: معلم رياض أطفال ومعلم فصل، من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر هذا الرابـــــــــــــط، خلال الفترة بين 2 و24 يوليو المقبل.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.