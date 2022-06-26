رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادى

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشاريع الاستثمارية لصندوق مصر السيادى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، وعبد الله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع علاقات المستثمرين بالصندوق السيادى، ومحمود محرم، المستشار القانونى للصندوق السيادى.





وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة الصندوق فى جذب الاستثمارات الأجنبية المستهدفة، حيث أوضحت أن هذه الخطة تقوم على عدة محاور تنفيذية، لجذب استثمارات أجنبية تتخطى 10 مليارات دولار خلال عام، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد. كما عرضت الدكتورة هالة السعيد الموقف الحالى فى مجالات التعاون المختلفة مع الصناديق السيادية العربية، وتناولت آخر المستجدات المتعلقة بتعاون صندوق مصر السيادى مع كل من: شركة أبوظبى القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودى، وجهاز قطر للاستثمار، والصندوق السيادى البحرينى، وعدة جهات أخرى. من جانبه عرض أيمن سليمان موقف الصندوق الفرعى للطروحات، والاستثمارات المتوقعة من المرحلة الأولى للصندوق الفرعى للطروحات، كما استعرض الإجراءات التنفيذية المطلوبة لبدء العمل من خلال الصندوق الفرعى للطروحات، والآليات المطلوبة لتفعيل نشاط هذا الصندوق، كما عرض المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى آخر مستجدات المشاريع الاستثمارية للصندوق، والمراحل التنفيذية الخاصة بكل مشروع ومستهدفاته.

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