محافظ أسيوط يشهد حفل تسليم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ أسيوط عصام سعد، اليوم الأحد، حفل تسليم تأشيرات الحج للفائزين من أبناء المحافظة بالقرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443 هـ -2022 م، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط.





وسلم المحافظ – خلال الاحتفال – تأشيرات الحج لعدد 90 حاجا من الفائزين بالقرعة بالإضافة إلى تسليمهم بعض الهدايا المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم تكليف مجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف فى عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج. من جانبه أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى تقديم كافة سبل الدعم وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكى يؤدى حجاج الجمعيات الأهلية المناسك فى سهولة ويسر، مشيراً إلى أن وفدا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعى.

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