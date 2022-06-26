انت الان تتابع تفاصيل خبر مصطفى حجاج يطرح أغنيته الجديدة "حب مين" الأربعاء المقبل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707151/مصطفى-حجاج-يطرح-أغنيته-الجديدة-حب-مين-الأربعاء-المقبل

روج الفنان مصطفى حجاج لأغنيته الجديد “حب مين” الذي من المقرر أن يطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر يونيو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية مصطفى حجاج الجديدة

وتعد أغنية"حب مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عيد المنعم وهندسة صوتية هاني محروس، وكشف عن موعد طرحها الفنان مصطفى حجاج عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

أعمال مصطفى حجاج

يذكر أن أخر أعمال المطرب مصطفى حجاج، أغنية «سنين» كما مؤخرًا أغنية ياباي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على موقع اليوتيوب، وتخطت حاجز المليون ونصف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان محمد النادي وتوزيع جلال الحمداوي، كما أنه تعاون في ديو غنائي مع الفنان أحمد سعد وكانت تحمل الأغنية اسم ع الدوغري، وطرح الديو منذ 4 شهور وحقق نجاح كبير على موقع يوتيوب، والديو كان من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.

إقرأ أيضا: أحمد شيبة يطرح أغنية Money بالتعاون مع مطربي المهرجانات إسلام شيندي ودولسيكا

وتألق في كليب بعنوان "والله ما ينفع" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضى.

إقرأ أيضا: هاني شاكر يشيد بموهبة محمود الليثي والأخير يرد: «أنت أحلى حاجة ربنا بعتهالي»

وتقول كلمات أغنية "والله ما ينفع":"والله ما ينفع ما تردش عليا..عيب انا مش صغير ايه المعامله ديه..ان كان عالحلأوه غلبت البقلأوة..وان كان عالغلأوه محدش بيك يتسأوى.. بس العشم ال بينا بيطمعنا سنه..مهما زعلت منا ميبقاش فيه عدأوه..مش تفضل مطنش ماتردش عليا..نقدر جمالك ونبصم ونمضى ونفرش طريقك بحنه ومواردي..لكن تكبر عليا خلاص اللى تشوفه ..هتلقى وش تانى مش عايزك تشوفه ..اسمع منى بطل ما تردش عليا".