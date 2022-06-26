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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 08:51 مساءً - محمد السيد - /707150/مستقبل-وطن-يواصل-انتشاره-في-محافظات-مصر-أبرزها-توزيع-كمامات-وعصائر-علي-طلاب-الثانوية-قبل-دخولهم-لجان-الامتحانات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

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الأمانة العامة تواصل اجتماعاتها التنظيمية مع أمانات المحافظات

في البداية، استكملت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية، التي تعقدها مع أمانات المحافظات، حيث استضافت الأمانة العامة، محافظة "كفر الشيخ"، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وبمشاركة كل من المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، واللواء يحيى العيسوي، أمين التنظيم بالحزب، والنائب شريف الجابري، عضو مجلس الشيوخ، وأمين العضوية بالأمانة المركزية.

وتناول الاجتماع التنظيمي، بحث سبل العمل خلال المرحلة القادمة، وتعزيز وترسيخ تواجد الحزب بالشارع، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في عمل المبادرات المجتمعية، التي يتبناها حزب مستقبل وطن، لدعم الطبقات البسيطة والأكثر احتياجاً.

وفي محافظة الجيزة، أطلقت أمانات مراكز أبو النمرس والعياط، مبادرة لرفع الضغط عن كاهل أبنائنا طلبة المرحلة الثانوية العامة والتخفيف عنهم، حيث وزع علي الطلاب المياه المعدنية والعصائر والكمامات، قبل دخولهم لجان الإمتحانات، وفي سياق أخر، احتفلت أمانة قسم الحوامدية، بأوائل الشهادة الإعدادية، وتم علي هامش الاحتفالية، تكريم عدد من القيادات التعليمية بالقسم، كما نظمت الأمانة زيارة سياحية لأوائل الطلبة إلي مدينة بورسعيد، وذلك زيارة الشواطئ والمناطق السياحية والأثرية بالمدينة الباسلة.

افتتاح مقراً جديداً للحزب بمدينة دمياط الجديدة

وفي محافظة دمياط، افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، مقراً جديداً بمدينة دمياط الجديدة، بحضور قيادات وأعضاء ونواب الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ومشاركة كبار عائلات وأهالي المدينة، وعقب الافتتاح، ألقي المشاركون كلمات الترحيب والاشادة بهذه الإضافة لدور الحزب الجماهيرى الفعال، وترحيب الحزب بمقره الجديد بكل طلبات الجماهير انطلاقا من دوره السياسي الهام، ومن جانبه، نظمت أمانة المرأة بالمحافظة، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، بقرية عزب النهضة استكمالاً للقافلة السابقة ونزولاً علي رغبة أهالينا بالقرية، بالمشاركه مع مستشفي دار العيون والجمعيه المصريه للفنيين الصحيين وعيادات مكه، وتم الكشف علي أهالينا وعمل نظارات طبية للبعض وتحويل البعض لإجراء عمليات جراحيه بمستشفي دار العيون، ولاقت القافله اقبالا شديدا من المواطنين لما لقوه من حسن المعامله وسهوله وتنظيم في الكشف.

وفى محافظة الفيوم، تواصل أمانة مركز الشواشنه، حملتها وذلك بتوزيع مواد غذائية جافة ولحوم تزامناً مع عيد الأضحي، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر البسيطة والأكثر احتياجا، ومن جانبه، أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة، وذلك عبر صفحة الحزب وتسجيل حلقات المراجعة في جميع المواد لعرضها علي أبنائنا الطلاب في المرحلة الثانوية العامة.

تكريم طلاب الشهادة الإعدادية وتقديراً لتفوفقهم منحهم زيارة سياحية

وفي محافظة الغربية، دشنت أمانة ثان طنطا، حملة نظافة بالشوارع والساحات، والأرصفة، والمسطح المائي تحت شعار "الشعب يأمر"، والتي استمرت لمدة يومين، حيث قام المشاركون في الحملة بالتبرع بكميات كبيرة من الدهانات الخاصة بعمليات التجميل والدهانات للحوائط والأرصفه في نطاق حي ثاني طنطا، وشكل فرق من شباب الحزب للمساعدة في عمليات التجميل بمناطق قحافه والاستاد وغيرها، ومن جانبه، قامت أمانة مركز قطور، بتنظيم عملية سير الامتحانات الثانوية العامة، خارج اللجان، حيث اصطف شباب الحزب في الساعات الأولى من صباح اليوم، أمام مقر لجان الامتحانات بمدينة قطور ، وقاموا بتوزيع زجاجات مياه وكمامات على الطلاب أثناء دخولهم إلى اللجان، كما قاموا بتوزيع المياة على أولياء الأمور أثناء انتظارهم امام المدارس، ومن جانبه، قامت أمانة مركز بسيون بالمشاركة بكامل تشكيلتها من امناء وهيئة مكتب، لليوم الثالث على التوالى في تعقيم وتنظيم دخول الطلاب للجان كما قامت الامانة بإقامة مظلات وممرات لدخول الطلاب وتوزيع الكمامات والمياه عليهم وتهيئة اللجان على أعلى مستوى حتى يتم توفير جو مناسب لأبنائنا الطلاب فى الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالغربية والادارة التعليمية ببسيون.

وفي محافظة الأقصر، نظمت أمانة الشباب بالمحافظة، قافلة طبية شاملة مجانية، ضمن مبادرة "حياتك تهمنا"، في قرية السلام بمدينة ارمنت جنوب الأقصر، بالتعاون مع مركز الرحمن الطبي، ونجحت القافلة في الكشف علي أكثر من 422 حالة وتوفير العلاج للحالات التي تحتاج إلى أدوية مع تقديم خدمات الفحص الطبي والإرشادات الطبية لهم، وتوعيتهم حول أفضل أساليب الوقاية من الأمراض المنتشرة، وشملت القافلة تخصصات نساء وباطنه ومسالك وجراحة وجلدية وعظام، وسوف يتم تنظيم فعاليات مماثلة في مختلف مناطق المحافظة.

توزيع مواد غذائية ولحوم الأضاحي تزامنا مع عيد الأضحي علي الأسر الأكثر احتياجاً

وفي محافظة المنوفية، نظمت أمانة مركز اشمون، أولى فعاليات المنتدى السياسي الأول، في الوحدة المحلية بساقية أبو شعرة، وتناول المنتدى السياسي الأول المشكلات الخاصة بالوحدة، وتم عرض الحلول المتاحة لهذه المشكلات؛ والتى تضمنت مشاكل الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز ورصف الطرق وبعض المنشآت الحيوية كالاسواق والمواقف النموذجية فى جميع قرى الوحدة المحلية، وعبر الحضور عن مدى شكرهم وسعادتهم بكميه الأعمال التي تتم على أرض أشمون فى تلك الفترة ومدى شكرهم للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أراد لنا حياة كريمة فى وقت كنا نأمل فيه مجرد توصيل الصرف الصحي لبعض القرى.

وفي محافظة الوادي الجديد، نفذت أمانة مركز الداخلة، ورشة عمل عن صناعات الخوص وجريد النخيل والحرف البيئية الواحاتية والمشغولات اليدوية للسيدات لشغل أوقات الفراغ ومساعدتهن في إيجاد فرص عمل مناسبة من خلال هذه الحرف اليدوية البسيطة، حيث جري تنظيم الورشة بمقر نادي المرأة بجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية "الجيزة " التابعة" لمركز الداخلة من خلال مدربة معتمدة، ومن جانبه، افتتحت أمانة مركز الخارجة، معرضًا لبيع السلع والمفروشات بأسعار مخفضة، في قرية "بولاق" وذلك للوصول بالدعم والخدمة لسكان المناطق النائية والبعيدة، ويطرح المعرض الأدوات المنزلية والمفروشات والمنسوجات بأسعار مخفضة تتراوح من 35-50% عن مثيلاتها بالسوق الخارجي.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة رأس غارب، احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين تعليمياَ والمتميزين رياضياَ بمدينة رأس غارب، كما كرم أوائل طلاب الشهادة الاعدادية وتكريم أوائل الطلاب على مستوى الادارة التعليمية كما تم تكريم المتميزين رياضياً بالأكاديميات الرياضية المختلفة بالمدينة وعلى رأسهم بطلة العالم البطلة مروة أحمد حسين المصنفة الخامس عالمياً برياضة الجودو، وذلك بحضور أمين الحزب بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة وأسر وأولياء أمور الطلاب والطالبات، ومن جانبه، واصلت أمانة الثقافة والفنون والرياضة، تنظيم الصالون الثقافي الثاني بحضور عدد من كوادر فئات المجتمع في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

وفي محافظة قنا، تنظم أمانة المرأة بالمحافظة، ندوة للتوعية بالتغييرات المناخية وأثارها علي الاقتصاد بعنوان "التغييرات المناخية التهديدات- الحلول المقترحة من منظور اقتصادي"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، وتأتي الندوة هي الأولي من نوعها علي مستوي محافظات الصعيد وتتواكب مع مؤتمر التغييرات المناخية واهتمام الدولة المصرية بأثار التغييرات المناخية علي مستقبل الجنس البشري، وباعتبار الحزب جزء من المجتمع، فقد أعدت أمانة المرأة بالمحافظة، سلسة من الندوات وورش العمل لتتناول أبعاء التغيرات المناخية.

وفي محافظة جنوب سيناء، أطلقت أمانة مدينة طور سيناء، المبادرة التعليمية لتوفير المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة، بدءً من أمس، حيث نظمت أمانة مدينة طور سيناء، مراجعات مجانية لطلبة الثانوية العامة في مادة اللغة العربية.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.