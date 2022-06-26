التنظيم والإدارة: نشر إعلان مسابقة تعيين 30 ألف معلم 12 منتصف الليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 08:30 مساءً - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، إن الحكومة المصرية أنشأت بوابة الوظائف الحكومية وهى المنوط بها التقدم على الوظائف، موضحا أن التقديم فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم بواقع 552 ساعة وتم فيها مراعاة الإجازات، حيث يبدأ التقديمز بداية من 2 يوليو حتى 24 يوليو والإعلان عن المسابقة سوف يتم نشره اليوم الساعة 12 مساءاً.

واضاف الدكتور أن هناك 5 أنواع من الاختبارات للمعلمين الذين سيتم استيفاء أوراقهم ، قائلا: لو طلبنا أوراق بألوان ارفعها الوان علشان لا يتم استبعاد الأوراق ، ولا بد وأن يتم تدقيق الأرواق.

وأوضح أن الاختبارات تشمل الكفايات السلوكية وهى الجدارات، وتم وضعها من قبل متخصصين وتشمل 12 سمة، والمهارات الوظيفية ماذا نريد من سمات نرغب فى توفيرها فى المعلم منها مثلا الإدراك والتركيز وأيضا القدرات العقلية والكفايات اللغوية حيث يتم اختبار المعلم فى اللغة العربية واى لغة وأيضا اختيار تكنولوجي، موضحا أنه تم الاستعانة بكتب ووضع أسئلة الامتحان منها وأيضا جزء ال it وأيضا امتحان الكفايات التربوية