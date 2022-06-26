بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق وهيئة محو الأمية بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عن بالغ سعادته بتجديد توقيع بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار بحضور الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، مؤكدا دور الجامعة فى التعامل مع القضايا المجتمعية، والمساهمة فى مواجهة التحديات التنموية والتى يأتى على رأسها قضية محو الأمية.





وأوضح "شعلان"، فى بيان اليوم الأحد، قيام الجامعة بتفعيل مشاركة الطلاب فى مشروع محو الأمية وتوفير الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية للدولة ورؤية مصر 2030، وما تشهده من مشروعات تنموية تماشيا مع المبادرات الرئاسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن كلية علوم ذوى الإعاقه والتأهيل قامت أيضا بتجديد بروتوكول التعاون مع هيئة تعليم الكبار بحضور عمرو شعلان مدير الهيئة فرع الشرقية.

من جانبها، أشارت الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع وحدة تعليم الكبار التابعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحفاظ على تصدر مكانة جامعة الزقازيق بين الجامعات المصرية فى هذا المجال والتوجيه على مدير المجالس التنفيذية بالكليات المعنية بحث وتوعية الطلاب فى جميع الفرق الدراسية بسرعة التسجيل فى المشروع وتحفيزهم على المشاركة بالدعم المادى والمعنوى ودمج مادة محو الأمية كمادة تعليمية كاملة.

من جانبه، أوضح عمرو شعلان مدير هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع الشرقية أن الأمية تعد أحد أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر، لافتا إلى أن الدولة قامت بإعداد خطة عمل لمواجهتها والقضاء عليها من خلال تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة مع مختلف المؤسسات والجامعات بصفة خاصة للوصول إلى قرى بلا أمية، مشيداً بدور جامعة الزقازيق فى هذا المشروع والنتائج التى حققتها على مستوى الجامعات المصرية.