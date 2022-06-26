المتحف القومى للحضارة يستقبل 50 شابا وفتاة من اللاجئين (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن برنامج الزيارة الذى نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعمل جولات سياحية لعدد من المتاحف المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمناسبة يوم اللاجئ العالمى، والذى يتم الاحتفال به يوم 20 يونيو من كل عام.

وكان فى استقبالهم عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم فى جولة داخل قاعات العرض المركزى، والمومياوات الملكية، والنسيج المصرى.

وفى ختام زيارتهم حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية للزيارة.