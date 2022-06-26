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جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن برنامج الزيارة الذى نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعمل جولات سياحية لعدد من المتاحف المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بمناسبة يوم اللاجئ العالمى، والذى يتم الاحتفال به يوم 20 يونيو من كل عام.
وكان فى استقبالهم عدد من أمناء المتحف الذين اصطحبوهم فى جولة داخل قاعات العرض المركزى، والمومياوات الملكية، والنسيج المصرى.
وفى ختام زيارتهم حرصوا على التقاط مجموعة من الصور التذكارية للزيارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المتحف القومى للحضارة يستقبل 50 شابا وفتاة من اللاجئين (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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