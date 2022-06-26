مسابقة الـ30 ألف معلم.. وزير التعليم يحذر من «سماسرة الوظائف»

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة للمعلمين الراغبين فى التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم، المزمع إطلاقها يوم السبت المقبل الموافق 2 يوليو وحتى 24 من نفس الشهر، بعدم الاستجابة لمن يُعرفوا بـ"سماسرة الوظائف"، الذين يدّعون قدرتهم على المساعدة فى اجتياز الاختبارات المؤهلة للعمل.





جاء هذا هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد، بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومى، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل مسابقة الـ30 ألف وظيفة.

وأكد الوزير، أن مسابقة الـ30 ألف معلم ستجرى بكل شفافية ونزاهة من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ودون تدخل للعنصر البشرى من بداية التقديم وحتى إعلان النتائج، وبالتالى لا مجال للوساطة أو المحسوبية والتوصيات والمجاملات وغير ذلك مما يسعى البعض إليه فى كل مسابقة.

وقال إن الوزارة تبحث عن الكفاءات فقط، فالمعلم الكفء الذى لديه قدرة حقيقية على التدريس ورغبة فى استمرار التعلم والتطوير من ذاته، هو أحق من يُقبل فى المسابقة، وأيضاً الدولة لها الحق بأن تستفيد بالأكفاء فقط من أبنائها، دون تدخل للوساطة والمحسوبية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم الإلكترونى لمسابقة الـ30 ألف معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على هذا الرابــــــــــــط، خلال الفترة بين 2 و4 يوليو المقبل.

وفى يناير الماضى، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

وتجرى المسابقة على 5 موجات، لمدة 5 سنوات، بحيث يتم تعيين 30 ألف معلم فى كل عام بإجمالى 150 ألف معلم، وتستهدف حل مشكلة عجز المعلمين فى تخصصات معينة ونقاط محددة على مستوى الجمهورية.