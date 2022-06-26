انت الان تتابع خبر موعد الفوج الثالث لرحلة دهب من الشباب والرياضة.. اعرف أسعارها لو عايز تغير جو والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام القائمون على مبادرة Explore your Egypt التابعة إلى وزارة الشباب والرياضة، بالكشف عن التفاصيل الخاصة بالفوج الثالث لرحلة دهب، وهي التي تبدأ الحجز لها من اليوم، ومن المقرر أن تبدا يوم 1 من يوليو 2022، وتكون 5 أيام و4 ليالى.

اسعار رحلة دهب الفوج الثالث

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن تكلفة الفوج الثالث لرحلة دهب وهي من 8 سنوات لـ 15 سنة قيمتها 1000 جنيه، ومن 16 لـ 40 عاماً سعرها 1500 جنيه، شاملة “فطار، غداء، عشاء” أوبن بوفية، الانتقالات ذهاباً وإياباً والانتقالات الداخلية.

موعد الفوج الثالث لرحلة دهب من الشباب والرياضة ومكان الحجز

وسوف تنطلق الرحلة يوم 1 يوليو القادم وتستمر 5 أيام و4 ليال، والحجز في الفوج الثالث يكون من خلال مقر وزارة الشباب والرياضة في المهندسين الدور الـ 13 المكتب الفني للطلائع أو عن طريق المحفظة الذكية أو فوري أو ماكينات الصراف الآلي، والوزارة تضيف رحلة مجانية لزيارة الكثير من المعالم في القاهرة يوم الجمعة التي يتم تحديدها بعد الرجوع من دهب.