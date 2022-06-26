انت الان تتابع خبر عاجل – وزارة التعليم تعلن رابط مراجعات الثانوية العامة 2022 : لحد آخر امتحان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني برئاسة الكتور طارق شوقي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن توفير مرجعات نهائية للمواد الأسياسية لطلاب الثانوية العامة، التي انطلقت اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022.

وأدي طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية، وسوف تستمر حتي يوم 21 يوليو المقبل

وأكدت وزارة التعليم أن المرجعات النهائية للمواد الأساسية التي تضاف للمجموع سوف تستمر حتي أخر أيام الامتحانات، وذلك عبر منصة حصص مصر، مشيرة إلي أنه سوف يتم مرجعة كلا من الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات باللغتين العربية والإنجليزية، الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، اللغة الاجنبية الأولى والثانية، الديناميكا، الجيولوجيا والعلوم البيئية.

رابط مراجعات جميع مواد الثانوية العامة 2022:

وأوضحت التعليم أن المرجعات النهائية للثانوية العامة سوف تكون مجانية أمام جميع الطلاب بكافة محافظات جمهورية مصر العربية وذلك عن طريق هذا الرابط اضغط هنا