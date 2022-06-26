انت الان تتابع خبر الاسكان تعلن عن فرصة لا تعوض: اشتري حته أرض بسعر 835 جنيه للمتر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت وزارة الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس فتحت باب الحجز أمام المواطنين الراغبين في شراء أراضي سكنية جديدة في 10 مدن جديدة الأسبوع الماضي في الكثير من محافظات جمهورية مصر العربية.

وحددة وزارة الاسكان، أسعار الأراضي التي أعلنت عنها بغرض السكن فقط، حيث أنها قامت بتقسيمها إلي إسكان متوسط “محور الأراضي” – إسكان متميز – إسكان أكثر تميزاًوسوف نقوم في التقرير التالي بالكشف عن جميع أسعار هذه الأراضي:

أراضي الإسكان المتوسط:

أوضحت الوزارة أن شهر المتر في مدينة قنا الجديدة يبدأ من 1715 حتي 2010 جنيهات، وفي بني سويف الجديدة يتراوح سعر المتر من 1850 – 2035 جنيهًا، أما في المنيا الجديد فبلغ سعر المتر 1400 جنيه، بينما تراوح سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 1785 حتي 2095 جنيهًا للمتر، فيما بلغ سعر أخميم الجديدة 835 جنيهًا للمتر.

أراضي الأكثر تميزًا:

وأضافت الاسكان أن سعر متر الأراضي الأكثر تميزاً في مدينة المنيا الجديدة يتراوح بين 3440 – 3985 جنيهًا، وفي قنا الجديدة بلغ 2060 جنيهًا للمتر، أما في أسوان الجديدة فوصل سعر المتر 2305 جنيهات وبني سويف الجديدة 3200 جنيه للمتر وسوهاج الجديدة 2730 – 3035 جنيهًا للمتر.

كيفية الحجز في هذه المشروعات :

حددت الوزارة موقع www.hdb-reservation.com للتقديم في هذا المشروعات حيث يقوم المواطن التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكترون، ثم يقوم باستخراج رقم الاستمارة والتي تشمل مجموعة من البيانات الأساسية مثلاسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمه القومي، والتي يجب علي العميل ملئ هذه البيانات ثم استيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.