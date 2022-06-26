انت الان تتابع خبر عاجل وقبل أي حد – طارق شوقي يعلن عن رابط التقديم في مسابقة الـ30 الف معلم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، منذ قليل عن الرابط الالكتروني الخاصة بـ”التقديم في مسابقة الـ30 ألف معلم“وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز إعداد القادة مع والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح شوقي أه سوف يتم فتح باب التقديم في مسابقة الـ30 الف معلم مساعد بداية من يوم 2 يوليو 2022 وسوف تستمر لمدة 22 يوماً حيث أنه سوف ينتهي التقديم فيها يوم 24 من الشهر نفسه.

رابط التقديم في مسابقة الـ30 الف معلم:

وأكد شوقي أن التقديم في هذه المسابقة سكوف يكون بطريقة الكترونية من خلال موقع الوظائف الحكومية والذي يمكن للراغبين في التقديم في هذه المسابقة عن طريق الضغط هنا.