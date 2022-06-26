انت الان تتابع خبر حقيقة ضرب تسونامي للإسكندرية..اليونسكو تحذر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضحت منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ حقيقة ضرب تسونامي للإسكندرية؛ وذلك من خلال بيان لها عبر حسابها بموقع “تويتر”؛ الذي تضمن الإستعداد لمخاطر تسونامي جديد قد يضرب بعض المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط.

حقيقة ضرب تسونامي للإسكندرية

وذكر بيان منظمة اليونسكو عدد من المدن المعرض لضرب تسونامي ومنها إسطنبول والإسكندرية ومارسليا؛ موضحًا أن هناك احتمال لحدوث موجه بشواطىء تلك المدن قد تصل لأكثر من متر خلال الثلاثين عامًا المقبلة.

الاستعداد لتسونامي جديد

أوضحت اليونسكو عقب الإعلان عن توقع تسونامي إسطنبول ومارسليا والإسكندرية؛ أنه سيجرى إطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات في مدينة لشبونة نهاية يونيو الجاري للتعرف على جميع المدن المعرضة للخطر وما يجب فعله عند حدوث هذا الحدث المتوقع.