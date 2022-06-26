انت الان تتابع تفاصيل خبر الثلاثاء المقبل.. أسماء جلال ضيفة على برنامج Abtalks مع أنس بوخش حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707149/الثلاثاء-المقبل-أسماء-جلال-ضيفة-على-برنامج--Abtalks-مع-أنس-بوخش

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل ضيافة أسماء جلال على برنامج abtalks

وتعرض حلقة أسماء جلال مع الإعلامي أنس بوخش يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من شهر يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءا، لتكشف للجمهور تفاصيل جديدة في حياتها الشخصية.

فضلا عن بعض الكواليس الخاصة بأعمالها الفينة السابقة وتفاصيل أعمالها المقبلة، كما ستتحدث أسماء جلال عن أسرار تكشفها لأول مرة في حلقة ساخنة مليئة بالشغف والحياة.

أنس بوخش يروج لحلقته مع أسماء جلال

وكان قد روج الإعلامي أنس بوخش لحلقته مع الفنانة أسماء جلال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فكتب: “أسماء جلال هي ممثلة مصرية و ضيفتنا هذا الأسبوع! بالنسبة لشخصية كتومة مثلها كانت هذه المقابلة مهمة بالنسبة لأسماء، تحدثت فيها عن القلق، إساءة فهمها، رحلتها في عالم التمثيل، علاقتها بوالديها والمزيد”.

آخر أعمال اسماء جلال

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.

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كما تقوم الفنانة اسماء جلال الان بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " بشخصية "أمل" و هي شخصية مذبذبة بعض الشئ و قصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي، ويشارك في بطولة العمل كلا من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.