انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد وصف اتهامات إسرائيل بالباطلة..وزير الخارجية الإيراني يزور تركيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707148/بعد-وصف-اتهامات-إسرائيل-بالباطلةوزير-الخارجية-الإيراني-يزور-تركيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية فى بيان لها بأن من المقرر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يزور تركيا يوم الأثنين القادم وتأتي هذه الزيارة بعد أن رفضت إيران الإتهامات الإسرائيلية حول امكانية أن تشن إيران عمليات هجومية ضد مواطنين اسرائيليين فى تركيا واصفا هذه الإتهامات بالسخيفة.

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وذكرت الخارجية التركية فى بيان لها بأن :" وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، سيقوم بزيارة لتركيا غدا من أجل إجراء محادثات حول القضايا الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية الحالية".

تنسيق تركي إسرائيلى ضد إيران

ويشار أن زيارة وزير الخارجية الإيراني لتركيا تأتي بعد أن شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائيرلابيد السلطات التركية على تعاونها مع اسرائيل لإحباط عمليات ايرانية كانت تستهدف مواطنين إسرائيليين فى تركيا.

ويذكر أن فى وقت سابق أعلنت تركيا عن أعتقالها ثمانية أعضاء من خلية إيرانية كانوا يخططون لإستهداف مواطنين إسرائيلين فضلا عن استهداف سفير سابق وذلك قبل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لتركيا.

وكان وزير الخارجية الاسرائيلى قد علق بعد محادثاته مع الجانب التركي قائلا بأنها :" تهدف إلى تسليط الضوء على تحسين العلاقات بين البلدين " مضيفا بأننا :" نشعر بالتقدير الكامل للحكومة التركية على هذا النشاط الاحترافى والمنسق".

إيران: الإتهامات الإسرائيلية سخيفة

وفي سياق متصل وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الإتهامات الإسرائيلية بأن:" لا أساس لها من الصحة واصفا ايها بالسخيفة وأنها تهدف إلى تدمير علاقات بين بلدين مسلمين".