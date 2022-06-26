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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707147/رئيس-فيفا-كأس-العالم-أول-فعالية-كبيرة-بعد-جائحة-كورونا

علق جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على اقتراب انطلاق منافسات بطولة كأس العالم المقبلة، والتي من المقرر أن تستضيفها دولة قطر، في واحدة من النسخ التي ينتظرها قطاع كبير من مشجعين كرة القدم في العالم، باعتبارها المنافسة الأكبر والأضخم في العالم كله.

وقال "إنفانتينو"، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، وينقلها دوت الخليج إن منافسات بطولة كأس العالم، والتي من المقرر أن تُقام في قطر خلال خمسة أشهر من الآن ستكون رائعة جدا، والكثير من المشجعين في العالم ينتظرونها.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”: كرة القدم ستعمل على توحيد العالم

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال كلمة له مع البرنامج على هاشمة قمة "استثمر في رواندا" والتي أقيمت في العاصمة الرواندية كيجالي بحضور عدد من الشخصيات الدولية الهامة، وعدد من الشخصيات المؤثرة دوليا، وحضرها محمد أبو العينين عضو مجلس النواب المصري، أن كأس العالم يعد احتفالية بدولة قطر وبالعالم العربي كله، خاصة بعدما نجحت فيها تنظيم "فيفا عربية" العام الماضية، وقدمت نجاحا كبيرا على مستوى التنظيم والملاعب.

وأشار رئيس الفيفا إلى أن كأس العالم تعد هي أول فعالية كبيرة بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم خلال السنوات الماضية، موضحا أن هناك حوالي 2 مليون شخص سيأتون إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم، داعيا الجميع بالتواجد في قطر لحضور تلك الاحتفالية والفعاليات، مؤكدا أن الكرة ستعمل على توحيد العالم أجمع.