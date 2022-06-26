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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707146/سفير-السعودية-لدى-مصر-يستقبل-وفد-اللجنة-الوطنية-العقارية-باتحاد-الغرف-السعودية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه في مقر السفارة، اليوم، وفد اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية برئاسة محمد بن عبد الله المرشد، بحضور الملحق التجاري بالسفارة زايد بن عبد الله الأسمري.

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وجرى خلال اللقاء استعراض مشاركة الوفد في الملتقى العقاري الثاني السعودي المصري المقام حالياً في القاهرة.

السفير السعودي بالقاهرة: زيارة ولي العهد لمصر تعكس عمق العلاقات.. وتبحث تنسيق المواقف المشتركة

وكان قد صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظه الله ــ، لجمهورية مصر العربية، في هذا التوقيت، تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وحجم التعاون القائم بينهما، في ظل الروابط الأخوية التي تجمعهما على المستويين القيادي والشعبي.

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وقال السفير أسامة نقلي إن اللقاء الأخوي الذي بجمع سمو ولي العهد وشقيقه الرئيس السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في كافة مجالات التعاون الثنائي، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلاً عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تضافر الجهود بين المملكة ومصر.

ونوه نقلي بالشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات السعودية - المصرية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وشقيقهما فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - يحفظهم الله-، لتشهد طفرة غير مسبوقة في كافة مجالات التعاون.

واختتم نقلي قائلاً: "أثق في خروج اللقاء بين سمو ولي العهد وفخامة الرئيس السيسي بنتائج مثمرة تفتح أبواب الخير والبركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم قضايا الأمتين العربية والإسلامية والأمن والسلم الدوليين."

وغادر الأمير محمد بن سلمان، بحفظ الله ورعايته اليوم الاثنين 21 / 11 / 1443 هـ الموافق 20 / 6 / 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا) حيث سيلتقي سموه خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.