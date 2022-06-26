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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707144/أحمد-شيبة-يطرح-أغنية-Money-بالتعاون-مع-مطربي-المهرجانات-إسلام-شيندي-ودولسيكا

طرح كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة بالتعاون مع مطربي المهرجانات إسلام شيندي ودولسيكا أغنية جديدة بعنوان “money”، وذلك عبر حسابهم الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أغنية بعنوان money

وتعد أغنية Money هى ثالث دويتهات إسلام شيندي، بعد مشاركته مع عدد من النجوم الشعبيين منهم المطربة أمينة والفنان محمد رمضان الغناء في الفترة الماضية.

وتم تصوير الفيديو كليب في أحد القصور في منطقة البحر الأعظم، واستمر التصوير ليوم كامل تحت إشراف المخرج محمد القاضي ولم يتم طرحها في ذلك الوقت لأنها أخذ وقت طويلا في مرحلة المونتاج، حيث أن معظم التصوير كان داخل لوكيشانات مغلقة، ليتم طرحها اليوم الأحد على كل المنصات.

أحدث اعمال احمد شيبة

جدير بالذكر أنه أخر أعمال الفنان أحمد شيبة أغنية طلق فاضي عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، والأغنية من كلمات عمرو قطب وألحان خالد سلطان ووليد سامي والتوزيع لـ أشرف البرنس .

وتقول كلمات أغنية طلق فاضي:

كلها عارفه تمام بعضيها..متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم...وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله..يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل...والناس علي عينه بتديله

صدعتونا كلام...عايزين نشوف افعال

لو انتو كله تمام..اثبتولي انكو ابطال

كفايا ضرب في طلق فاضي

عايز اشوف راجل قصادي..والميدان واسع وفاضي

لاي حد يجيله الشوووق..بتعيدو وتزيدو في خيابه

وتقضوها فشخره كدابه

صدقوني عليكو هتغابه..وانا لما بزعل

مش بروووق

كلها عارفه تمام بعضيها..متعيشوهاش بقا وتسوقو فيها

والشيطان يلعب بدماغكم...وتقولو حاجه تحاسبو عليها

مش كل واحد رجله تشيله..يفتكر انه معلم جيله

وهو هفأ وفي نفسه عويل...والناس علي عينه بتديله

بس هوووس..مسمعش حس

تمامكم كلاام..وبوق بس

بس هوووس..مسمعش حس

أحمد شيبة في رمضان 2022

وفي سياق أخر، شارك الفنان والمطرب الشعبي أحمد شيبة ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال ومسلسل بابلو للفنان حسن الرداد، كما شارك في مسلسل الكبير أوي بطولة كلا من الفنان أحمد مكي وهشام إسماعيل ومحمد سلام ورحمة أحمد وبيومي فؤاد بجانب عدد من ضيوف الشرف حمدي الميرغني وأسماء جلال ومحمد ممدوح ونرمين الفقي وإياد نصار وأحمد سعد وآخرين.