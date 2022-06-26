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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707142/كان-نفسي-اتباس-وعمري-مادورت-على-شغل-تصريحات-جريئة-لـ-فريدة-سيف-النصر

حلت الفنانة فريدة سيف النصر ضيفة حلقة اليوم من برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر، وتحدثت عن ما يدور في الساحة الفنية ورأيها فيما يحدث.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات فريدة سيف النصر في برنامج كلام الناس

أبرز تصريحات فريدة سيف النصر

- مفيش وسط فني، ايه الوسط؟ احنا منكوا وانتم مننا

- احنا شعب مصر عاداتنا وتصرفاتنا واحدة

- السوشيال ميديا جننت الناس

فريدة سيف النصر عن ظهور الفنانات على السوشيال ميديا بشكل متواصل

كل سنة بتخطيها بتعقلي، دايمًا لبس وقلع وضيق ومفتح ومفشخ، على ايه؟ المفروض تبقي زي الفاكهة، نزلي صور بس مش كل يوم.

- كل مابنخش على جيل بيبقى اسوأ من اللي قبله

- كنت بلاقي سهير رمزي، ومديحة كامل، ونبيلة عبيد ونادية الجندي، على الشاشة بتعمل ما بدالها لكن في الحياة الخاصة الموضوع مختلف

- فيلم مين فينا اللي حرامي عاملي مشاكل لحد دلوقتي

- العيال الجمهور اتولدوا بيرددوا “قفش في الفراخ” كأنهم مسكوني في قضية دعارة

- وكان عادل إمام نايم جنبي على الأرض

- الجيل الجديد مساكين جدًا ملهومش قدوة

- وبتلاقي الجمهور العادي كفتة

- لظروف ما وجوازة ما وحاجات كتير مكنش ينفع اتباس

- بس كان نفسي اتباس والله

- لما ببقى مضايقة من جوزي مبقدرش ابوسه او أنام جنبه

- البوسة احتمال تبقى في سياق الدراما، زي فيلم المغتصبون مثلًا

فريدة سيف النصر عن ظاهرة عمليات التجميل بين الفنانات

عندي دكاترة تجميل صحابي بس مبرضاش، بتلعبي في وشك ليه، هل حضرتك فاهم اكتر من ربنا؟ مش لازم اقعد قدامك مش قادرة اتكلم، انا ضد أي حاجة فيك.

- انا مزعجة وبزعج نفسي

- عمري ما دورت على شغل وبيجيلي لحد عندي

- قبل مانام لو مضايقة من مين بكلمه اقوله

- انا مبحبش اضيع وقتي في أي حاجة

- في ناس حضروا فرح ابني مكنتش قايلالهم

- عمري ما كنت منافس لحد وكلهم صحابي

- مشاهدي في الشقة من حق الزوجة والبيه البواب شغالين لحد دلوقتي