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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707141/تعليم-الشيوخ-توافق-علي-مقترح-النائب-يوسف-عامر-بإنشاء-بنك-الثقافة-الإسلامية-وتؤكد-يساير-مستجدات-العصر

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور نبيل دعبس رئيس اللجنة، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بشأن إنشاء "بنك الثقافة الإسلامية" كيان رقمي يكون مصدرا آمنا لنشر الثقافة الإسلامية وبناء الوعي الديني الرشيد.

دوت الخليج

بنك الثقافة الإسلامية

ومن جانبه ثمن الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنشاء "بنك الثقافة الإسلامية" كيان رقمي يكون مصدرا آمنا لنشر الثقافة الإسلامية وبناءالوعي الديني الرشيد، مؤكدا ان الفكرة تساير مستجدات العصر ونشر العلم والمعرفة من خلال الشبكة العنكوبتة خاصة وان جميع الفئات اصبح يستخدم تلك الشبكة داخليا وخارجيا في نشر الوعي المعرفة.

وقال دعبس اننا لابد ان نخاطب العالم بلغتة واسلوبة ومن اجل ذلك فكرة انشاء البنك فكرة جيدة جدا للتواصل داخليا وخارجية وتسأل دعبس عن الخطوات المتبعة لإنشاء بنك الثقافة الاسلامى، والية التطبيق وغيرها من الامور اللوجستية.

وقال النائب يوسف عامر، ان فكرته تتعلق بانشاء بنك للمعلومات، كمحتوى تثقيف توعوى، يتعلق بالدين الاسلامى، وهو وسيلة لبناء الوعى الدينى الصحيح، ولدينا تجربة ناجحه وهو بنك المعرفة.

وأضاف عامر، خلال الاجتماع الفكرة ببساطة انشاء بنك معلومات للتعريف بالمحتوي البسيط الذي يتعلق بالعقيدة الخاصة بالدين الاسلامي والتعريف بها وبالمعاملات والعبادات والاخلاق وامور الحياة اليومية بهدف تثقيف مختلف الفئات من الافراد من مختلف الجنسيات من خلال لغتهم.

ويهدف أن يكون كيانا رقميا امنا، لنشر الثقافة الإسلامية وبناء الوعى الدينة الشديد، ويعالج الأفكار غير الصحيحة، ونشر الفتاوى الضرورية، ويكون ملاذ أمن للمجتمع .

وأكد أن الهدف أيضا هو نشر صحيح الدين ومواجهة الجهل الذى يصيب الإنسان بالتخلف والجمهور ويقع فى يد التطرف والارهاب، ويكون عرضه للتنظيمات الإرهابية.

وأشار عامر، الى أن تظيم داعش لم ينشأ مسجدا او اذاعة، ولكن قامت بتجنيد الشباب عن طريق الانترنت، وبالتالى جاء هذا المقترح حتى يكون هناك مصدر أمن، ومناح للجميع، ويرفع عليه كل ما يحتاجه الإنسان فى حياته اليومية وتعريف بالدين بأسلوب صحيح وطريقة منضبطه.

بناء الوعى الرشيد

وأوضح أن بنك الثقافة الإسلامية سيكون إضافة قوية لباقى المنصات الدعوية، وسبكون منبرا تثقيف ودوعوى أمن.

كما أكد أن رئيس الجمهورية تحدث عن أهمية بناء الوعى الرشيد، وهذه المنصة سوف توفر الوعى الدينى الرشيد واكد عامر علي انه لاتعارض في انشاء البنك مع المؤسسات الدينية والا كان من الأولي ان يكون هناك تعارض بين المؤسسات الدينية بعضها ببعض مثل الاوقاف والازهر ودار الافتاء كما اكد علي ان المحتوي الخاص بالبنك سيكون من مؤسسة الازهر الشريف واكد عامر ايضا انه لاتعارض بين انشاء البنك ومواد ونصوص الدستور المصري .