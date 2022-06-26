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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707139/الرئيس-الروسي-يزور-طاجيكستان-وتركمانستان-خلال-هذا-الأسبوع

أعلنت وسائل إعلام روسية، يوم الأحد، بأنه من المقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يزور طاجيكستان وتركمانستان خلال هذا الأسبوع.

دوت الخليج

وذكر بافيل زاروبين مراسل قناة "روسيا 1" الرسمية بأن :" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان من أجل إجراء محاثات ثم سيلتقى بعد ذلك بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فى موسكو

ويشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع نظيره الطاجكستاني أمام على رحمن وهو حليف وثيق لروسيا وأكثر رئيس بقاء فى الحكم لجمهورية السوفيتية السابقة

قمة مرتقبة بين بوتين وقادة دول المطلة على بحر قزوين

وأضاف مراسل قناة "روسيا 1" زاروبين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر فى "عشق آباد" عاصمة تركمانستان قمة تضم زعماء الدول المطلة على بحر قزوين وهم أزربيجان، وقازاخستان، وإيران، وتركمانستان.

وتواصل روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا لما يقارب 5 أشهر وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى أوكرانيا بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك وتهدف العملية الروسية فى أوكرانيا بتحقيق عدد من الأهداف منها تحرير إقليم دونباس، ومنع انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، ووقف تمدد حلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية والتي تصفها روسيا بأنه يمثل تهديد لأمنها القومي، فضلا عن تحييد القوميين الأوكرانيين والذي تصفهم روسيا بالمتطرفين وحققت روسيا العديد من الأهداف منذ بدأ حملتها العسكرية منها السيطرة على مدينة ماريوبول وجزيرة الثعابين والسيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك وبالتوازي مع الحرب العسكرية الروسية قامت الدول الأوروبية بقيادة الولايات المتحدة الامريكية بشن حرب اقتصادية حيث فرضت حزمة من العقوبات القاسية استهدفت مختلف القطاعات الروسية منها القطاع المصرفى والنفطي والصناعي والإعلامي وتشهد وتيرة العقوبات ضد المعسكر الروسي تزايد حيث أعلنت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا فى وقت سابق من اليوم بحظر استيراد الذهب الروسي وتأتي هذه الخطوة من أجل عزل روسيا عن سوق الذهب العالمي وتهدف هذه العقوبات الغربية الضغط على روسيا من أجل وقف القتال وانهاء الصراع فى أوكرانيا.