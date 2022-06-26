مصرع شابين من أسيوط غرقاً في ترعة فرشوط بقنا

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707136/مصرع-شابين-من-أسيوط-غرقا-في-ترعة-فرشوط-بقنا

شهد مركز فرشوط بمحافظة قنا، حادث مأسوي حيث لقي شابين مصرعهما غرقاً في ترعة.

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وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بانتشال جثتي "عمار ح.ا" ، 20 عاما، و"تامر .ي.ع"، 16 عاما، مقيمان بساحل سليم أسيوط، بعد غرقهما في ترعة بقرية القبيبة بفرشوط.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل كيس بلاستيك

وفي سياق أخر عثر أهالي قرية نجع عمر التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، اليوم الأحد، على جثة طفل حديث الولادة، ملقاة داخل كيس أسود في الشارع.

العثور على جثة طفل

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بعثور أهالي بقرية نجع عمر على جثة طفل حديث الولادة، داخل كيس أسود بلاستيك ملقاة في الشارع.

وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، وجار انتقال قوة أمنية لكشف التفاصيل وملابسات الحادث.