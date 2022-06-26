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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707130/بعد-غياب-3-سنوات-دنيا-سمير-غانم-تعود-للساحة-بمسرحية-روحي-أنا

أعلن كل من أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، عن تفاصيل مسرحية جديدة تجمعهم بالفنانة دنيا سمير غانم، تحت اسم “روحي أنا” وذلك بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

دوت الخليج يرصد لكم عودة دنيا سمير غانم بمسرحية “روحي أنا”

تفاصيل مسرحية روحي أنا

وكشف مؤلفا العمل كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب من خلال برنامج it’s show time عن التحضيرات المبدئية التي تتم للمسرحية، والتي تعتبر عودة دنيا سمير غانم بعد فترة غياب عن الساحة الفنية دامت لـ 3 سنوات.

وقال أحد مؤلفي مسرحية روحي أنا، أن مضمون العمل هو الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم دنيا سمير غانم، علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف.

تكريم دنيا سمير غانم

وجدير بالذكر، أن تستعد إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، لتكريم الفنانة دنيا سمير غانم في دورته الجديدة التي تحمل رقم 38، والتي من المقرر أن تقام في الفترة بين 5 حتى 10 أكتوبر الجاري.

وتكرم دنيا سمير غانم في حفل افتتاح المهرجان بيوم 5 من شهر اكتوبر المقبل بقاعة الاحتفالات الكبري بمكتبة الإسكندرية، وذلك عن مجمل أعمالها الفنية التي تألقت بها طوال مسيرتها.

ويحضر حفل التكريم كلا من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والفنان محمود حميدة بالإضافة إلى حشد كبير من صناع السينما المصرية والعربية والمتوسطية.

دنيا سمير غانم في فيلم تسليم أهالي

وتستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض فيلمها الجديد “تسليم أهالي” الذي تشارك به مع والدتها دلال عبد العزيز ويعد أخر أعمالها قبل وفاتها، ويشارك في بطولته أيضا كلا من الفنان هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي والعمل من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وكان من المقرر أن تشارك ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل عالم موازي ولكن تم تأجيله وكان مسلسل "بدل الحدوتة 3" يدور حول 3 قصص تقوم ببطولتها دنيا سمير غانم مع أبطال مختلفين.

وشارك دنيا في القصة الأولى كلا من بيومي فؤاد ومحمد سلام وشيماء سيف، وفي القصة الثانية شاركها الفنان الراحل سمير غانم وعمرو وهبة وأحمد رزق، بينما شاركها في القصة الثالثة هشام ماجد، وأوتاكا.