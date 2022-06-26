كاريكاتير دوت الخليج يرصد كوارث  اللايفات بمواقع التواصل الإجتماعى

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707145/كاريكاتير-تحيا-مصر-يرصد-كوارث -اللايفات-بمواقع-التواصل-الإجتماعى

رصد كاريكاتير موقع دوت الخليج إنشغال قطاع كبير جدا من المصريين خلال الفترة الأخيرة بعمل البث المباشر عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعى حتى فى أصعب الظروف والتحديات الشخصية.

دوت الخليج وعبر عن ذلك الفنان محمد عبد اللطيف، مسئول الكاريكاتير بموقع دوت الخليج حيث قيام أحد الخارجين عن القانون بإقتحام شقة حيث ينشغل صاجب الشقة بالبث المباشر لواقعة الإقتحام فى وقت تقوم زوجته بإطلاق الأصوات من أجل إنقاذها حيث جاء الكاريكاتير بقوله«هى اللى بتصوت – أنا بصور بس".

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