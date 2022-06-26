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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 07:54 مساءً - محمد السيد - /707138/عزة-مصطفى-رواندا-أصبحت-قوى-اقتصادية-بعدما-كانت-تواجه-حرب-أهلية

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بتجربة دولة رواند الاقتصادية، والتي استطاعت أن تصبح واحدة من أهم الدول الاقتصادية في قارة افريقيا في الفترة الأخيرة، مؤكدة أن تلك التجربة واحدة من التجارب الهامة التي يجب النظر إليها والتعلم منها.

وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها دوت الخليج، أن تجربة رواندا والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة فقط، حققت تجربة مهمة في الناحية الاقتصادية ويجب الوقوف عندها والتعلم منها.

وأضافت، أن رواندا نجحت في تحقيق الكثير من النجاحات والتطورات في مستوى الاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة والعديد من المجالات الأخرى، وهي شاهدت ذلك بأعينها حينما سافرت للعاصمة كيجالي الأسبوع الماضي، موضحة أن البنية التحتية في رواندا تطورت بشكل رهيب.

وأردفت أن رواندا التي كانت تشهد حرب أهلية في فترة التسعينات، وكانت الجثث تُلقى في الشوارع الآن تعد واحدة من القوى الاقتصادية داخل قارة أفريقيا، والسائحين يأتون لها من دول العالم، كما ان المستثمرين الأجانب يتدفقون في رواندا نظرًا للفرص الاستثمارية الكبيرة الموجودة فيها.

عزة مصطفى: المقاولون العرب تنفذ نهضة حقيقية في رواندا

وواصلت أن مثل تلك التجارب الناجحة في أفريقيا يجب النظر إليها، خاصة وأن مصر كانت متواجدة في منتدى "استثمر في رواندا" والذي أقيم ضمن فعالية قمة "الكومنولث 26، والذي شهد حضور عدد من الشخصيات الدولية والمؤثرةعلى مستوى العالم، وعلى رأسهم كل من الأمير تشارز ولي العهد البريطاني، بجانب وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيس وزراء كندا وسلطان بروناي وولي عهده ورئيس كينيا ورئيس أوغندا والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مردفة أن المنتدى كان فرصة كبيرة لرجال الأعمال للتعرف على مبادرات وحوافز الاستثمار في رواندا.

وأشارت إلى أن المواطنين والمسؤولين في رواندا يشيدون بالتجربة المصرية، وضرورة وأهمية التعاون بين كلا البلدين خلال الفترة المقبلة، موضحة أن شركة المقاولون العرب تقدم نهضة حقيقية في رواندا خلال الفترة الماضية من خلال العديد من المشاريع التي تولت تنفيذها.