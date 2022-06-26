رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقود استثمارات فى مصر وإفريقيا بالاقتصاد الأخضر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قالت فون دير، على هامش اجتماع مجموعة السبع، إن أوروبا ستحشد 300 مليار يورو للاستثمار فى البنى التحتية العالمية. وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية "بحثنا مواجهة الكثير من التحديات التى فرضتها الحرب فى أوكرانيا". وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، كما تم دعوة دول غير الأعضاء فى مجموعة السبع وهى الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا، للمشاركة فى جلسات مختارة، فى حين سيلقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى كلمة أمام الوفود عبر رابط فيديو.

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