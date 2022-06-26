جامعة الفيوم توقع اتفاقية إنشاء مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - وقع رئيس جامعة الفيوم الدكتور ياسر مجدى حتاته اتفاقية لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة مع هيئة أمديست وذلك ضمن 15 جامعة حكومية لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع أنحاء مصر خلال العامين القادمين.





وأوضح رئيس الجامعة، فى تصريح اليوم الأحد، أن توقيع الاتفاقية تم مع ممثلى هيئة أمديست ووزارة التعليم العالى وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتعمل المراكز على زيادة الوعى باستخدام الأدوات المساعدة وبالتالى تقليل العقبات التى تعوق الطالب ذوى الإعاقة من ممارسة حياته الجامعية التعليمية.

كما يعد إنشاء الخمسة عشر مركزًا جزءًا من برنامج منح الجامعات الحكومية الخاص بمبادرة التعليم العالى الأمريكية - المصرية لخدمة الاحتياجات الأكاديمية والبدنية والمجتمعية للطلاب ذوى الإعاقة داخل الحرم الجامعى، وتعزيز المساواة فى الحصول على التعليم العالى لذوى الإعاقة داخل الجامعات.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي، والدكتور محمد فاروق الخبيرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وممثلى حقوق الأشخاص وذوى الإعاقة ومنظمات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص.