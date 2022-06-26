محافظ المنيا: المشروعات المتوسطة والصغيرة المحرك الأساسى لتحقيق التنمية

وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الأحد - إن وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، أوضح أن محافظة المنيا تتصدر محافظات الجمهورية فى عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال العام المالى الحالى، بعدد 2500 مشروع بمدن ومراكز وقرى المحافظة، وتم من خلال تلك المشروعات توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
وأضاف أن المشروعات وفرت 82 ألف فرصة عمل منذ بدء مشروعك فى المحافظة، مؤكدا أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات لتمويل مشروعات محدودى الدخل والتى تحتاجها القرى، مما يساهم فى تحقيق البعد الاجتماعى للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة لا سيما بين الشباب والنساء بالقرى.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى للمرحلة القادمة من "مشروعك" هو التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم حزم دعم فنى وتمويلى وتسويقى بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية.
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