موعد إعلان تنسيق الثانوى الفنى بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، اليوم الأحد، موعد إعلان تنسيق الثانوى الفنى.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، اليوم الأحد، موعد إعلان تنسيق الثانوى الفنى. وأوضحت الصفحة أن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، سيعلن غدا الإثنين، تنسيق الثانوى الفنى بأنواعه "صناعى وزراعى وتجارى وفندقى ومزدوج".

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