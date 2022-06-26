محافظ دمياط تتابع موقف التزام شركات المنطقة الحرة بالاشتراطات البيئية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، بمشاركة حنان موافى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، وخالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستعراض كافة الاشتراطات التى تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات التوافق البيئى وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك، وأيضًا عرض المحاور الرئيسية لإلزام الشركات باتباع خطوات محددة حيال الصرف الصحى والصناعى والتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت محافظ دمياط أنه يتم مراقبة تلك المنظومة بشكل دورى من خلال الرصد اللحظى لمؤشرات السلامة البيئية، مشيرة إلى التفتيش المستمر من قبل عدد من الجهات على الشركات والمصانع الواقعة بالمنطقة للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمعايير المتعلقة بهذا الشأن، منوهة إلى إلزام أى منشأة بسداد جميع المستحقات لشركات المرافق وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.