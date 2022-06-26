بحضور وزيرا الطيران والأوقاف: توديع حجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، بتوديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام وأفواج البعثة الرسمية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى اللواء علاء الاحمد مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية وذلك بالصالة الموسمية وذلك بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، ونظمت شركة ميناء القاهرة الجوى احتفالية داخل الصالة لوداع الحجاج بحضور الوزيرين وقيادات الطيران المدنى.





ونظمت مصر للطيران قرعة على تذكرين ووزن إضافى للحجاج الأكبر سنا من المسافرين إلى الأراضى المقدسة، كذلك تم توزيع هدايا من شركة مصر للطيران للأسواق الحرة على الحجاج، وذلك أثناء الاحتفالية. ورفعت سلطات مطار القاهرة من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى السعودية عبر شركتى مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة. وخصص مسئولو مطار القاهرة الدولى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجارى، بضرورة الإلتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.

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