وزير الطيران: تقديم جميع السبل لراحة الحجاج (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن الوزارة أعدت خطة شاركت فيها جميع الشركات التابعة لها، وكذلك الجهات المعنية لتقديم جميع السبل لراحة الحجاج وإزالة أى عقبات أثناء موسم السفر وكذلك العودة، وتم تجهيز خيمة أمام الصالة الموسمية مزودة بالخدمات لضيوف الرحمن والمودعين وكذلك المستقبلين.





ونظمت مصر للطيران، عصر اليوم الأحد، احتفالية لتوديع البعثة الرسمية فى حفل بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج المصريين بحضور الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ولفيف من المسؤولين بالأوقاف والطيران والتضامن الاجتماعى. ورفعت سلطات مطار القاهرة، من استعداداتها بجميع الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة بالمطار لاستقبال حجاج بيت الله الحرام المغادرين الى السعودية عبر شركتى مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية وشركات الطيران الخاصة. وخصص مسؤولو مطار القاهرة الدولى مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم 2 لرحلات الخطوط الجوية السعودية، بالإضافة إلى التنبيه والتشديد على شركات الطيران سواء المصرية أو العربية التى ستنقل ضيوف الرحمن بداية من 24 يونيو الجارى، بضرورة الالتزام بمواعيد إقلاع الرحلات وفقا لجداول التشغيل المقررة، والتنبيه على ضيوف الرحمن على التواجد قبل إقلاع الرحلات بـ4 ساعات

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