أفعال فى الحج توجب الكفارة أو الفدية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم.

وتضمنت الإجراءات الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدى باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة فى التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل فى حالة السعال أو العطس.

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