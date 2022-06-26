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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707135/في-زيارة-رسميةوفد-التنسيقية-يواصل-جولات-إحياء-قصور-الثقافة-ويلتقي-محافظ-كفرالشيخ-ونائبه-للمرة-الثانية

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظ كفرالشيخ ونائبه، في إطار متابعة خطة إحياء قصور الثقافة بالمحافظة والتعرف على مستجدات الإنجازات بها. كان في استقبال وفد التنسيقية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ.

في زيارة رسمية.. وفد «التنسيقية» يواصل جولات إحياء قصور الثقافة ويلتقي محافظ كفرالشيخ ونائبه للمرة الثانية

دوت الخليج

وأعربت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن سعادتها بالتجربة الشبابية المتواجدة بديوان عام المحافظة التي كانت تمثلها يوم ما كمعاون محافظ كفر الشيخ للتنمية، وعن سعادتها بترحيب السيد المحافظ دائما بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

كما أعربت، عضو مجلس النواب عن تقدير كيان التنسيقية والأعضاء الحضور للمجهود الحقيقي الذي يقدم في المحافظة .

وناقش اللقاء ما تم داخل المحافظة خلال الفترة السابقة في كل المجالات سواء وقت جائحة الكورونا أو بعدها وبالأخص في مجالي الثقافة والفنون والتوعية، مؤكداً أن استغلال طاقة الشباب بالتعاون مع ذوي الخبرات هي أساس أي نجاح داخل أي مؤسسة.

كذلك استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كم التطورات التي تمت في جميع مراكز المحافظة وخاصة وقت الأزمات و عن كيفية الاهتمام بالصناعات اليدوية وتسويق هذه المنتجات.

وأضاف، أن كفرالشيخ ذات تراث ثقافي حقيقي وأن هذا الملف تحديداً الخاص بإحياء قصور الثقافة ذات أولوية في الفترة الحالية متحدثا أن للثقافة دور حقيقي في تجسيد وجدان وأخلاق ومستقبل الأجيال، مشيراً إلى أن الوطن يحتاج بالفعل لجيل شبابي واعي ومثقف يملك النضج الذي يمكنه من رؤية الصورة بكامل زواياها مشيدا بتجربة التنسيقية الناجحة بالمجلس، ومتمنيا لها خالص التوفيق.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد زيارات للمواقع الثقافية بالمحافظة ومناقشة وجهات النظر والآراء المتعلقة بالواقع داخل القصور تمهيدا للمرحلة التنفيذية التي ستعقب المرحلة الميدانية الحالية.

ضم وفد التنسيقية النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب وكلا من أعضاء التنسيقية محمد غنيم، وأحمد سعيد منوفي، وعلي هلال ، وسميرة الشريف، ومي مبروك، ومنى أبوطالب، وعمرو البنا، ومحمد شلبي، ونوره عبدالستار، ومحمد عبد الخالق غنيم، وأحمد صابر، وأحمد نشأت، وآدم الطوخي.