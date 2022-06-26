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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707134/مانويل-جوزيه-السبب-عمر-ربيع-ياسين-يفجر-مفاجأة-بشأن-مدرب-الأهلي-الجديد

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة مدوية فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد لصفوف النادي الأهلي، وسط الكثير من التقارير في الفترة الأخيرة حول اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الأسابيع القليلة الماضية عن رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن صفوف النادي الأهلي، بعدما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك وفقا لرغبة المدير الفني في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

وانتشرت العديد من التقارير البرتغالية خلال الساعات القليلة الماضية حول تولي المدرب ريكاردو سواريس مسؤولية القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، ما بين مؤيد ومعارض من جماهير الأهلي حول هذا الاختيار، وسط انتظار لتأكيد هذا الخبر بصورة رسمية.

وخرج الإعلامي أحمد شوبير منذ قليل، ليعلن أن الخبر صحيح، وأن سواريس سيكون هو المدير الفني الجديد للنادي الأهلي معلنًا عن الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة، والذي يشهد استمرار سامي قمصان المدرب المؤقت للنادي الأهلي الحالي في الجهاز الفني للفريق إلى جانب استمرار سيد عبد الحفيظ في الفريق كمديرًا للكرة.

عمر ربيع ياسين يكشف كواليس التعاقد مع ريكاردو سواريس

وكشف عمر ربيع ياسين، عن كواليس في التعاقد مع ريكاردو سواريس خلال الفترة الماضية، حيث قال إن المدرب الأسبق للنادي الأهلي مانويل جوزيه كان هو اختياره تدريب هذا الرجل للنادي الأهلي.

وكتب عمر ربيع ياسين من خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر": "ريكاردو سواريس من اختيار مانويل جوزيه"، وهو ما وجد تفاعل كبير من جماهير النادي الأهلي على تلك التغريدة.