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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707131/صناعة-الشيوخ--تفتح-ملف-مشكلات-التجارة-الداخليةغدا

تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، خلال اجتماعها غدا الإثنين، مشاكل التجارة الداخلية وإيجاد حلول لها.

دوت الخليج

صناعة الشيوخ تفتح ملف مشكلات التجارة الداخلية..غدا

ومن المقرر أن يستكمل مجلس الشيوخ، غدا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديد بعد الموافقة على 77 مادة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

حيث نصت المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.