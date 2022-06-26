دفاع الشيوخ تناقش إسقاط الجنسية المصرية عن الفنان عمرو واكد|صور 

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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707129/دفاع-الشيوخ-تناقش-إسقاط-الجنسية-المصرية-عن-الفنان-عمرو-واكدصور
ناقشت لجنة الدفاع والأمن بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أسامة كمال، اجتماعا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن " إسقاط الجنسية المصرية عن الفنان عمرو واكد".
دوت الخليج
إسقاط الجنسية المصرية عن الفنان عمرو واكد
ومن جانبه، قال النائب حاتم حشمت، عضو لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، أن اللجنة ناقشت الطلب المقدم من النائب سليمان الزملوط، برئاسة النائب أسامة كمال، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن الفنان عمرو واكد، بسبب إساءته للمرأة المصرية، من خلال شبكة التواصل الاجتماعي.
وأكد حشمت، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن الأمر مازال محل الدراسة، بجميع محاوره السياسة والقانونية والتشريعية، مضيفا: المرأة المصرية هى الأم والأخت والزوجة والابنة، وأنها نصف المجتمع وعماده، وبلاشك أن لها دور عظيم ونبيل، فى الحفاظ على الدولة المصرية فى ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، والتى نحتفل بالذكرى التاسعة لها هذه الأيام.
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