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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707126/لجنة-فنية-برئاسة-شوبير-عبدالجابر-الاسبوع-المقبل-انطلاق-قرعة-دوري-مراكز-الشباب-وهدفنا-دعم-المواهب-الرياضية

اعلنت الدكتورة ايمان عبدالجابر، رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب، انطلاق قرعة دور ال32 لدوري مراكز الشباب، الاسبوع المقبل، وذلك بوجود نخبة كبيرة من الرياضيين ونجوم الكرة المصرية .

دوت الخليج

لجنة فنية برئاسة شوبير .. " عبدالجابر : الاسبوع المقبل انطلاق قرعة دوري مراكز الشباب وهدفنا دعم المواهب الرياضية

جاء ذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين ،لعدد من مراكز الشباب واندية محافظة بورسعيد للوقوف علي المشاكل والعمل علي حلها . ﻿

وأكدت عبدالجابر ، انه تم تشكيل لجنة فنية للاشراف علي البطولة برئاسة الكابتن احمد شوبير ،ووليد صلاح الدين ، وسامي الشيشيني، ويشرف علي لجنة الحكام الدكتور أشرف موسي، كما تضم الإعلامي خالد كامل اللي اللجنة الادارية.

وأكدت ان الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حريص علي دعم مراكز الشباب بشكل إيجابي من خلال المشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة، فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة وبث روح الحماس وتكوين وعى رياضي وتنافسي بين اللاعبين في مراكز الشباب، بالإضافة إلى جذب الشباب إلى مراكز الشباب وتفعيل دور الرياضة للشباب وترسيخ أهداف الرياضة البدنية والصحية التربوية والاجتماعية.

دوري مراكز الشباب لكرة القدم

وأشارت " عبدالجابر " الي أن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة عل مدى 9 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة الرياضية فضلاً عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وتسعى العديد من الأندية المصرية إلى التعاقد مع لاعبين من الدورى من خلال متابعة منافسات الدورى.

وشددت علي أن وزير الشباب حريص على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دورى مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية