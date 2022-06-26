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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707124/أحمد-شوبير-يكشف-اسم-المدير-الفني-الجديد-للأهلي-واستمرار-سيد-عبد-الحفيظ-مديرا-للكرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي بحسب معلوماته، وذلك بعد الكثير من الأنباء التي ترددت حول الكثير من الأسماء خلال الفترة الماضية من أجل تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وكان النادي الأهلي قد أعلن خلال الأسابيع القليلة الماضية عن فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق الماضي بالتراضي بين الطرفين، وذلك وفقا لرغبة المدرب في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر، بعد إنجازات عديدة حققها المدير الفني مع الفريق.

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ويبحث النادي الأهلي خلال الفترة الماضية عن مدير فني جديد أجنبي قادر على قيادة الفريق في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، والعمل على تحقيقهما خاصة بعد خسارة الفريق للقب دوري أبطال أفريقيا بعد وصوله للدور النهائي، وهزيمته من نادي الوداد البيضاوي المغربي.

وكان النادي الأهلي قد أعلن أن سامي قمصان، ستولى الإدارة الفنية بصورة مؤقتة داخل صفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة على أن يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وكانت تقارير برتغالية أشارت صباح اليوم أن النادي الأهلي أتم اتفاقه مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس ليقود المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الجدل بين جماهير النادي الأهلي على اختيار هذا المدرب ليقود القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

أحمد شوبير يكشف اسم المدير الفني الجديد للأهلي

وغرد الإعلامي أحمد شوبير من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر" ليكشف عن حقيقة هذا الأمر، حيث كتب "شوبير" على حسابه: "بالفعل أنهى الأهلي اتفاقه مع ريكاردو سواريس، ووصوله خلال أيام مع الإبقاء على كل من سامي قمصان ويانكون ضمن الجهاز الفني".|

وأضاف "شوبير"، خلال تغريدة جديدة أن سيد عبد الحفيظ سيظل مديرًا للكرة في النادي الأهلي ضمن الجهاز الفني الجديد الذي تم اختياره من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة هامة مساء اليوم أمام نادي بيراميدز في واحدة من المباريات التي ينتظرها قطاع كبير من جماهير المارد الأحمر، والتي تأتي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.