انت الان تتابع تفاصيل خبر استمرارا لفاعليات مبادرة إحياء قصور الثقافة .. وفد "التنسيقية" يزور متحف كفرالشيخ حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707123/استمرارا-لفاعليات-مبادرة-إحياء-قصور-الثقافة--وفد-التنسيقية-يزور-متحف-كفرالشيخ

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متحف كفرالشيخ، في إطار فاعليات التنسيقية لمتابعة مبادرة إحياء قصور الثقافة ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

استمرارا لفاعليات مبادرة إحياء قصور الثقافة .. وفد "التنسيقية" يزور متحف كفرالشيخ

دوت الخليج بدأت الزيارة باستقبال الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفرالشيخ للوفد، والقيام بجولة خارجية للمتحف تضمنت شرح تفصيلي عن محتوياته ونماذج عن المنقوشات البردية والتماثيل و غيرها .

كما تضمنت الزيارة، جولة داخلية للمتحف تضمنت أماكن عرض لنشأة وتاريخ الأسر المصرية، و أيضاً تاريخ محافظة كفرالشيخ. واختتمت الزيارة بالتقاط بعض الصور مع جزء من التاريخ المصري.

شارك في الزيارة، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وكلا محمد غنيم، وأحمد سعيد منوفي، وعلي هلال، وسميرة الشريف، مي مبروك، منى أبو طالب، ونوره عبدالستار، وعمرو البنا، ومحمد شلبي، ومحمد عبدالخالق غنيم، وأحمد صابر، وأحمد نشأت، وآدم الطوخي أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت بالتهنئة للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة لفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026.

وأشادت "التنسيقية" بالدور الهام الذي يلعبه المجلس القومي للمرأة كآلية وطنية في الدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وحمايتها من كافة أشكال العنف في دعم غير محدود لإرادة سياسية حقيقية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة استحقاق المرشحة المصرية بجدارة على مقعد للدولة المصرية في لجنة هذه الإتفاقية الهامة وتعتبره انعكاساً لدور مصر القوي في دعم الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان.