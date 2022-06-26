انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب حمدي قريطم مهنئًا بالذكرى التاسعة لـ30 يونيو: انتصرت للكرامة المصرية وقضت على حكم الإرهابيين حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707120/النائب-حمدي-قريطم-مهنئا-بالذكرى-التاسعة-لـ30-يونيو-انتصرت-للكرامة-المصرية-وقضت-على-حكم-الإرهابيين

هنأ النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلا: إنها ستظل ثورة من أجل الانتصار للكرامة المصرية، ورفض الأخونة والتطرف وبيع الوطن لحفنة من الخونة.

دوت الخليج

قريطم مهنئًا بالذكرى التاسعة لـ30 يونيو: انتصرت للكرامة المصرية وقضت على حكم الإرهابيين

ونوه قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بخروج ملايين المصريين للشوارع فى جميع المحافظات المصرية، يوم 30 يونيو مطالبين بإسقاط حُكم جماعة الإخوان الإرهابية. فـ30 يونيو، نموذج حقيقي للثورة الشعبية لإنقاذ الدولة، من مصير مجهول على يد الجماعة الإرهابية. ومساندة الجيش المصري العظيم لها، أكد انتصارها ومبادئها.

ولفت عضو مجلس النواب، أن النجاحات التي حققتها مصر طوال السنوات الماضية، على يد الرئيس السيسي، وإنهاء طوابير الخبز وانقطاعات الكهرباء، وبناء المدن الجديدة، والعاصمة الإدارية، وقناة السويس الجديدة، تأكيد على أن 30 يونيو حققت اهدافها وانتصرت لإرادة الشعب المصري.

واوضح النائب علاء قريطم، بأن 30 يونيو، ستبقى أكبر ثورة شعبية حقيقية في التاريخ، فلم يخرج شعب بمثل هذه الضخامة، للمطالبة بحقوقه وإنهاء حكم متطرف مثلما حدث في مصر. بما يؤكد على أنها كانت ولا تزال باب الأمل للعبور للمستقبل، وتأكيد دور مصر ومكانتها بالمنطقة، ورفض اختطافها وتغيير مسارها الحضاري والتنويري.