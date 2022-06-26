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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707119/الدفاع-الروسية-يعلن-قصف-3-مراكز-تدريب-عسكري-فى-أوكرانيا

أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية قامت يوم الأحد ومن خلال استخدام أسلحة عالية الدقة بقصف 3 مراكز تدريب تابعة للقوات الأوكرانية متمركزة فى مناطق تشرنيهيف، وجيتومير، ولفيف الأوكرانية.

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جزيرة الثعابين

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق بأن القوات الروسية تمكنن من صد هجوم أوكراني استهدف جزيرة زميني "جزيرة الثعابين" فى البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها :" قامت القوات الأوكرانية من جديد بمحاولة فاشلة استهدفت فيها جزيرة زميني من خلال استخدام طائرات ورجمات صواريخ ونتيجة هذا الهجوم نجحت المنظومة المدفعية الصاروخية (بانتسير إس) بإسقاط طائرة من طراز سو 25 التابعة للقوات الأوكرانية".

كما أضافت وزارة الدفاع الروسية بعدم وقوع اي إصابات أو خسائر فى صفوف القوات الروسية المتمركزة فى جزيرة زميني.

وفى سياق متصل كانت وكالة "رويترز" أفادت بأنه فى صباح اليوم، قتل شخص واصيب 5 آخرون أثر هجوم قامت به القوات الروسية استهدف العاصمة الأوكرانية بكييف.

وأصابت الصواريخ الروسية مبني سكنيا ومجمع روضة أطفال فى وسط كييف اليوم الأحد مما أسفرعن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين وأعلنت خدمة الطوارئ بأن رجال الإطفاء أخمدوا حريق كان قد نشب فى مبني سكني مكون من 9 طوابق لحقت به أضرار بالغة فى منطقة شيفتشينكيفسكي بوسط البلاد