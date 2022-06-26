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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707118/رئيس-صناعة-النواب-القيادة-السياسية-وضعت-خطة-صناعية-استراتيجية-تتناسب-مع-طموحات-الجمهورية-الجديدة

طالب النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حصر شامل لنسبة إشغالات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك بعض المجمعات نسبة الأشغال بها لا تتناسب مع حجم المجمعات والهدف منها، مشددا على ضرورة عدم إنشاء مجمعات صناعية جديدة قبل شغل الوحدات الشاغرة فى المجمعات القديمة".

رئيس صناعة النواب : القيادة السياسية وضعت خطة صناعية استراتيجية تتناسب مع طموحات الجمهوريه الجديدة

دوت الخليج

وشدد محمود، خلال لقاء وفد لجنة الصناعة بعدد من المستثمرين والمصنعين بمدينة الغردقة، اليوم، بأن الدولة المصريه حريصة علي دعم المستثمرين والصناع بتذليل العقبات ، ووضع خطط استراتيجية تتناسب مع طموحات الجمهوريه الجديدة ، موضحا بان الجميع برلمان وحكومة حريصين علي توفير مناخ يسمح بتعظيم دور الصناعه في المرحلة القادمه.

مشددا على ضرورة وضع آليات وضوابط لتحديد القمية الايجارية تكون قائمة على الترفيق وقيمة الأرض وعدم التربح من المواطنين، خاصة وأن توجهات الدولة تهدف لدعم القطاع الصناعى وتعزيز التنافسية للمنتج المحلى.

وطالب رئيس لجنة الصناعة، تحديد ألاولويات فيما يخص الصناعات بالمناطق المزمع إنشاء مجمعات صناعية بها بمعرفة طبيعة احتياجات كل منطقة والمواد الخام المتوفرة بها وتحديد طبيعة الصناعات حتى لا يتم التوجه للصناعات بعينها ومن الممكن أن يكون هناك طفرة فى هذه الصناعة، ومن ثم لزم أن يكون هناك تنويع حسب الموارد والاحتياجات.

يذكر أن وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، استأنف جولاته في ثاني أيام زيارته الميدانيه التي يقوم بها إلى المدينة الصناعية بالغردقة، للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ويبحث اليوم وفد اللجنه اليوم في لقاء مفتوح مع المستثمرين والصناع ، توفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، ويزور وفد اللجنه المنطقه الصناعيه بالغردقه ، ومن المقرر أن يحضر مجموعة من التنفيذيين بالجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.