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القاهرة في الأحد 26 يونيو 2022 06:53 مساءً - محمد السيد - /707116/رياضة-الشيوخ-تناقش-استكمال-أسوار-ومدرجات-ملاعب-مركز-شباب-مدينة-القنايات-فى-الشرقية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، لبناء الدور الثاني علوي واستكمال أسوار ومدرجات ملاعب مركز شباب مدينة القنايات بمحافظة الشرقية .

دوت الخليج

رياضة الشيوخ تناقش استكمال أسوار ومدرجات ملاعب مركز شباب مدينة القنايات فى الشرقية

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب، محمد عطالله اسماعيل، بشأن استاد دولي عالمي بمحافظة الأقصر.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستأنف الجلسة غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم تحصيله وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون